Нуралы Алип присоединился к сборной Казахстана

Защитник российского "Зенита" Нуралы Алип прибыл в расположение сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Предстоящий матч против Греции Алип пропустит из-за перебора желтых карточек. Ранее сообщалось, что полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов может заменить Алипа в этом матче.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Пресс-служба КФФ показала фото совместное фото Алипа, Зайнутдинова и("Адана Демирспор") с первой тренировки после приезда в сборную.