"Никто не рад встрече с Казахстаном". Обозреватель France Football высказался о жеребьевке отбора на ЧМ-2022

Ни одна из команд группы отбора на чемпионат мира-2022 не рада встрече с Казахстаном. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье. Также он высказался о перспективах сборной Казахстана на турнире.

"Группа выглядит очень непростой. Главным фаворитом, бесспорно, является действующий чемпион мира. Однако сборная Украины в последних играх показала, что с ней нужно считаться. Финляндия и Босния способны удивить соперника. Казахстан является аутсайдером группы, но я уверен, что ни одна из команд не рада встретиться с ним. Все дело в огромном расстоянии, которое нужно преодолеть их оппонентам. Для Франции это, пожалуй, самый дальний выезд в истории отборочных этапов. Я не думаю, что Казахстану удастся подняться выше пятого места, но набрать очки вероятность есть", - отметил Севилье.

Напомним, по итогам жеребьевки, прошедшей 7 декабря, сборная Казахстана попала в группу D. Ее соперником станет действующий чемпион мира Франция, а также команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. Первые матчи отборочного раунда пройдут 24-25 марта 2021 года. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке.

Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года. А сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.