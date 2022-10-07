"Никто мне не верит". Жуков - об отношении к родине

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:39
©КФФ

Игрок сборной Казахстана и китайского клуба "Цанчжоу Майти Лайонс" Георгий Жуков рассказал о том, как его тянет к родине, сообщают Vesti.kz. Примечательно, что Жуков не отметил, что не смог прибыть в расположение сборной в недавних матчах, поскольку в Китае действуют жесткие карантинные меры.

"Меня всегда тянет и нравится на родине. Но никто мне никогда не верит, когда я об этом говорю", - ответил футболист на вопрос подписчика в сторис своего Instagram.

Напомним, что Жуков является уроженцем Казахстана. Но с детства он проживал в Бельгии где получил футбольное образование. В Казахстане он выступал за "Астану" и "Кайрат".

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Метки:
Жуков Георгий Сборная РК по футболу

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