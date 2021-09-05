Ничья с Украиной - не катастрофа - полузащитник сборной Франции Рабьо о матче отбора на ЧМ-2022

26-летний полузащитник сборной Франции и туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо подвел итоги матча отбора на ЧМ-2022 против Украины, который завершился ничьей 1:1, передает "Чемпионат". Он отметил, что его команда играла с сильным соперником.

"Мы не можем быть довольны этим результатом. Цель состояла в том, чтобы победить, особенно после игры с Боснией, завершившейся вничью. Украина по-прежнему достаточно сильный соперник по группе. Ничья в игре с ними - это не катастрофа.

В следующем матче нам необходимо победить Финляндию, сейчас мы не можем быть довольны результатами. Мы должны делать больше, мы должны создавать больше, забивать больше. Это не оправдания, но это футбол, это сложно. У нас были возможности, но, к сожалению, мы их не реализовали", - сказал Рабьо.

Напомним, что сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, последнее место в которой занимает команда Казахстана.

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