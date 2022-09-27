Неймар замахнулся на рекорд Пеле и объяснил свою позицию

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Вчера 22:19
©instagram.com/neymarjr/

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих планах в национальной команде, сообщает "Чемпионат". Ему осталось забить четыре гола, чтобы войти в историю.

Форвард парижского клуба забил 74 гола за сборную, а на счету рекордсмена Пеле - 77 мячей.

"Я надеюсь, что смогу обойти Пеле по голам за сборную. Скоро пообщаюсь об этом с партнерами по национальной команде и попрошу их помочь мне забивать", – цитирует Неймара Telefoot.

30-летний форвард может обновить результат на чемпионате мира, который состоится в конце 2022 года. Он уже обошел таких звезд, как Роналдо (62 гола), Ромарио (55) и Зико (48).

Из действующих игроков в топ-25 входят только 30-летний Фелиппе Коутинью (21) и 25-летний Габриэль Жезус (19).

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Метки:
Пеле Неймар Бразилия Рекорд

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