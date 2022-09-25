Неймар "плюнул" после вопроса о Мбаппе

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Сегодня 13:50
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Бразильский футболист ПСЖ Неймар не стал отвечать на вопрос о взаимоотношениях в клубе с французским нападающим Килианом Мбаппе, сообщает "Чемпионат". Видео опубликовал ганский журналист Джордж Аддо.

После товарищеского матча сборных Бразилии и Ганы, который состоялся во французском Гавре, представители СМИ общались с Неймаром в микст-зоне. 

Неймар сначала переспросил, сказав, что не понял вопрос, а дальше отреагировал следующим образом: "С Килианом? Тьфу". После этого он немедленно завершил интервью и ушел.

Напомним, ранее журналисты неоднократно поднимали в СМИ тему возможного конфликта Неймара и Мбаппе. По сведениям инсайдеров, Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду.

Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами. Все недовольство Неймара выплеснулось во время игры Лиги чемпионов с "Ювентусом", когда при счете 2:1 в пользу парижан Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара и решил пробить сам, не реализовав момент.

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Метки:
Мбаппе Килиан Неймар Бразилия Гана

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