Бразильский футболист ПСЖ Неймар не стал отвечать на вопрос о взаимоотношениях в клубе с французским нападающим Килианом Мбаппе, сообщает "Чемпионат". Видео опубликовал ганский журналист Джордж Аддо.

После товарищеского матча сборных Бразилии и Ганы, который состоялся во французском Гавре, представители СМИ общались с Неймаром в микст-зоне.

Неймар сначала переспросил, сказав, что не понял вопрос, а дальше отреагировал следующим образом: "С Килианом? Тьфу". После этого он немедленно завершил интервью и ушел.

Напомним, ранее журналисты неоднократно поднимали в СМИ тему возможного конфликта Неймара и Мбаппе. По сведениям инсайдеров, Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду.

Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами. Все недовольство Неймара выплеснулось во время игры Лиги чемпионов с "Ювентусом", когда при счете 2:1 в пользу парижан Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара и решил пробить сам, не реализовав момент.