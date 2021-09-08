"Невероятно, что мы не выиграли". В сборной Боснии и Герцеговины объяснили ничью с Казахстаном и обещали исправиться

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало, ставший автором второго мяча в ворота Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, поделился своим мнением о ничьей в Зенице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022

"Невероятно, что мы не выиграли. Первый тайм был фантастическим, но мы не забили. Затем во втором мы получаем гол на старте, потом все силы бросаем и забиваем второй мяч, и в конце это… Очень жаль.

Вероятно, все случилось из-за нехватки концентрации, ведь в футбол играют 90 минут, плюс компенсированное время. Во втором тайме мы увидели, что Казахстан может создать проблемы. Победа упростила бы нам жизнь, но мы постараемся это исправить. Есть время. Теперь мы должны сплотиться", - приводит слова Менало Scsport.

Напомним, что команды теперь сыграют между собой 9 октября в Казахстане. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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