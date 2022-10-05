Немецкий расчет. Меркель закончил карьеру в сборной Казахстана?

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Сегодня 11:47 Комментарии 1
©КФФ

Полузащитник Александр Меркель, похоже, имеет совсем небольшие перспективы продолжить выступление за сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему экс-игрок "Милана" вряд ли поможет нашей команде на футбольном поле. 

С марта 2019 года прошло уже достаточно времени (именно в тот период Александр лишился казахстанского паспорта), а вопрос с его участием в играх за сборную нисколько не продвинулся. За это время Меркель сменил несколько клубов и везде числился как гражданин Германии. 

Весь этот период хавбек периодически выставлял посты с поддержкой в адрес сборной Казахстана и гордился другими достижениями наших спортсменов. Но одно дело подобные акции, а другое - карьера, будущее гражданина Евросоюза и всяческая стабильность. 

В 2020 году отсутствие паспорта Казахстана в том числе повлияло на его клубную карьеру. Александр рассказывал, что по этой причине сорвался его трансфер в "Сочи": "У меня истек срок действия казахстанского паспорта. Не обратили на это внимания - ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана. Это одна из причин срыва трансфера. Контракт был уже на руках, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт". 

На днях мы поговорили с генеральным секретарем КФФ Олжасом Абраевым и вот что он ответил по ситуации с Меркелем: "Александр не вызывался в сборную из-за того, что есть сложности с утратой паспорта на данный момент". 

То есть в КФФ словно сохраняют надежду, что хавбек еще поможет сборной. Но в действительности проблему может решить лишь одно действие. Отказ Александра от паспорта Германии, поскольку по законодательству РК запрещено иметь два гражданства. Судя по всему, Меркель не готов уходить от гражданства страны из Евросоюза. Он не пошел на это, несмотря на заманчивое предложение "Сочи", и вряд ли в Казахстане есть клуб, который будет готов дать ему еще более щедрый, длительный контракт. 

Можно сожалеть о том, что сборная потеряла по-настоящему качественного игрока, ведь Меркель и вправду показывал топ-уровень в матчах за Казахстан. При нем команда разгромила Шотландию и увезла выездную ничью с Исландией.

Но с другой стороны, у нас есть пример натурализованных бразильцев из футзальной сборной. Нам достоверно известно, что Игита, Дуглас и другие действительно сдали свои бразильские паспорта и за океан к родным они теперь летают именно по паспорту РК. 

Сейчас Александру 31 год, как ни крути, он наверняка связывает свою жизнь после карьеры с Германией, и это вполне объяснимо. Сборная в этом году показала, что может добывать результат даже без подкрепления извне. Все эти факторы дают понять, что Меркель в сборной Казахстана - это практически завершенная история. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу
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