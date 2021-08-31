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"Не знаю, хочет ли Казахстан поехать на чемпионат мира, но мы хотим". Главный тренер сборной Украины - о предстоящем матче

"Не знаю, хочет ли Казахстан поехать на чемпионат мира, но мы хотим". Главный тренер сборной Украины - о предстоящем матче
©Sportarena.com
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о настрое своей команды на матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 против национальной дружины Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он оценил уровень соперника и рассказал о взаимодействии с Андреем Шевченко.

- Сыграет ли нападающий Роман Яремчук?

- Яремчук здоров. Сейчас он будет тренироваться в общей группе, он в строю. У него была температура после прививки от коронавируса.

- Общались ли вы с бывшим тренером сборной Андреем Шевченко перед игрой?

- Общаюсь с его представителями, конечно, я с ним работаю. И с Шевченко общаюсь, у нас с ним нормальные отношения. По поводу сборной Казахстана у меня есть свое мнение. Хорошая команда, добротная, дисциплинированная. Игра будет очень интересной и тяжелой.

- С учетом того, что для Украины результат первого матча с Казахстаном был неприемлемым, станет ли эта встреча для вас принципиальной? 

- Я скажу так - мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар. Я не знаю, хочет ли Казахстан поехать туда, но мы хотим. Для нас этот матч играет важную роль, потому что, если мы не покажем результат, то выключимся из борьбы за выход на чемпионат мира.

- Станет ли проблемой для вашей команды искусственный газон "Астана Арены"?

- Я уже отвечал на этот вопрос. Если футболисты профессионалы, то они сыграют на любом поле.

- Кого бы вы выделили из игроков сборной Казахстана?

- Выделил бы Мужикова, который забил гол. Добротная команда.

Напомним, что предстоящая игра станет для сборной Казахстана третьей в отборочном цикле, а для украинской дружины - четвертой. Матч, который пройдет на стадионе "Астана Арена" в среду, 1 сентября, начнется в 20:00 по местному времени.

Прямо сейчас национальная команда Казахстана находится на пятом месте группы D с одним набранным баллом, а украинцы идут на второй строчке с тремя очками. Весенний матч, прошедший между этими командами в Киеве, завершился ничьей - 1:1.

Ранее своими ожиданиями перед матчем поделился ассистент главного тренера сборной Казахстана Игорь Свечников

Сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед матчем с Украиной на "Астана Арене" 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина Нур-Султан

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