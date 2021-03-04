"Не буду отрицать, деньги сыграли важную роль". Меркель - о переезде в Саудовскую Аравию и интересе из РПЛ, Бундеслиги и Казахстана

Футболист сборной Казахстана Александр Меркель рассказал в интервью Transfermarkt, почему не остался в одном из европейских чемпионатов, а принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

"Я родился в Алматы и рад, что "Кайрат" стал чемпионом". Меркель сделал заявление о сборной Казахстана и рассказал правду о проблемах с паспортом

- Если у тебя там так хорошо все складывалось, то почему ты не остался в "Алмело" (в этом городе играет "Хераклес") на более долгий срок?

- Такая возможность была, но я хотел попробовать что-то новое. Переезд в Саудовскую Аравию был правильным решением для меня. Я не боюсь ехать в новую страну и знакомиться с новыми культурами.

- Были ли у тебя предложения из европейских чемпионатов?

- Да, были. Был конкретный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, даже велись переговоры. Были также запросы из второй Бундеслиги и Казахстана. Но "Аль-Файсали" очень хотел меня видеть у себя и пытался убедить в течение трех месяцев. В конце концов, их предложение было самым конкретным и лучшим, в то время как в других клубах либо не было конкретного предложения, либо не очень четко обозначена моя предполагаемая роль в команде. Конечно, я знаю, о чем многие думали, когда я поехал в Саудовскую Аравию: "Это же очевидно, он делает это только ради денег".

- Такая мысль на ум, должен признать, неминуемо приходит...

- Я не буду отрицать, что деньги также сыграли важную роль. Но даже инженер в "Мерседесе" иногда отправляется на несколько лет в Китай, потому что это выгодно с финансовой точки зрения и помогает его карьере. В других профессиях обычно не отказывают от лучшего предложения только потому, что работа была бы чуть дальше. Футбол очень скоротечен, ты играешь один неудачный сезон, и ты вне поля зрения или травма может положить ранний конец всему. Также нужно подумать о жизни после карьеры и осознать, что вряд ли ты когда-нибудь будешь так зарабатывать и сможешь предложить своей семье определенный уровень жизни. Когда в конце 90-х годов мы приехали в Германию в качестве мигрантов, у нас ничего не было, а сейчас, конечно, я хочу, чтобы моя семья в будущем ни в чем не нуждалась. Конечно, этот фактор всегда играет определенную роль.

- Интересная мысль. Но не все готовы говорить об этом так открыто.

- Много лет назад я решил, что где бы я ни был, я всегда хочу наслаждаться футболом. И если условия здесь устраивают мою семью и меня, и клуб хочет меня здесь видеть, что в этом плохого? Во-вторых, из-за пандемии рынок заметно изменился, это видно по трансферам. Клубы стали меньше тратить. Это также отразилось на количестве возможных вариантов и предложений. У многих хороших футболистов, которых я знаю в Германии, были проблемы с поиском нового клуба. У меня здесь контракт еще до лета 2022 года, тогда мне будет только 30, и я смогу принять новый вызов в карьере.

- Как бы ты оценил уровень профессиональной лиги в Саудовской Аравии по сравнению с европейскими лигами?

- Я был весьма удивлен уровнем лиги здесь. В чемпионате очень сильный упор на физическую подготовку, но пятерка лучших команд также сильна в игровом плане. Тем не менее здесь любая команда может обыграть кого угодно, что, конечно, делает лигу весьма интересной. Не зря Профессиональная лига считается лучшей лигой на Ближнем Востоке и входит в четверку лучших в Азии. Конечно, сложно провести сравнение с европейскими чемпионатами, но лига здесь может спокойно войти в топ-15 европейских чемпионатов. Уровень достаточно высокий, так как в лиге много опытных игроков и, в отличие от Китая, у них нет такого строгого регламента по отношению к иностранцам, поэтому здесь достаточно много хороших игроков.

"Моя мечта – переехать с семьей в Казахстан". Меркель - о карьере в "Милане" и Европе, новом вызове и отце из "Кайрата"

Меркель перешел в "Аль-Фейсали" в сентябре 2020 года. За это время он провел за саудовский клуб восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу и забил один гол. Контракт казахстанского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский "Хераклес" он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".