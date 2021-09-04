Названы шансы Казахстана в матче с Финляндией в отборе ЧМ-2022

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу сыграет с Финляндией в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на этой ссылке.

При этом букмекерская контора 1xBet оценила шансы команды Талгата Байсуфинова в предстоящем поединке.

Коэффициент на победу хозяев равен 1.49, на ничью - 4.3, на победу гостей - 8.5.

Наиболее вероятным счетом называется 1:0 в пользу Финляндии, коэффициент на это событие - 5, коэффициент на ничью 0:0 - 7.6, а на победу Казахстана со счетом 1:0 - 14.

После игры в Хельсинки казахстанская команда встретится на выезде с Боснией и Герцеговиной (7 сентября). С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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