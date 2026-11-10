После завершения международной карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины возник вопрос о том, кому достанется легендарный десятый номер, сообщают Vesti.kz.

Тренерский штаб "альбиселесте" уже определил двух претендентов на эту футболку. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на аргентинское подразделение ESPN.

По информации источника, продолжить историю десятого номера национальной команды могут Нико Пас и Лаутаро Мартинес. Именно эти два футболиста рассматриваются в качестве основных кандидатов на наследство, оставленное восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

В ноябре сборная Аргентины проведёт товарищеские встречи с Уругваем и Коста-Рикой. Последний матч за национальную команду Месси сыграл в октябре, после чего завершил выступления на международном уровне.

Напомним, летом аргентинцы уступили сборной Испании в финале чемпионата мира.