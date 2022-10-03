"Мы не в "Доме-2". В сборной Казахстана дали ответ о разногласиях с футболистами

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Tengri Sport высказался о коммуникации с игроками. Он отметил, что на первое место ставит командные интересы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его спросили о возникшем ранее недопонимании с игроками национальной команды Рамазаном Оразовым и Маратом Быстровым. И вот как Адиев ответил:

"Я об этом уже говорил, и, надеюсь, сейчас это увидели любители футбола. Какие бы у меня ни были разногласия с футболистом, а они бывают, мы мужчины, нам может что-то не нравиться, мои требования как главного тренера могут не нравиться, я никогда свои личные интересы не поставлю выше командных. Я не пришел в раздевалку самоутверждаться над каким-то игроком, над командой, мне это не нужно. Я пришел в раздевалку, чтобы мы добились каких-то побед, успеха, чтобы парни стали лучше. Я могу это видеть под одним углом, они - под другим, и может у нас видение не совпадать. Я бы мог убрать игрока, но я не ставлю на первый план личное.

У меня в "Анжи" был футболист, не буду называть его фамилию, он сейчас играет на хорошем уровне. Бывало, мы с ним по две недели не здоровались. Он на меня был обижен, а я на него зол. Я его очень много критиковал в раздевалке, на теории: "Ты то, то и то недоделал". Но он выходит и тренируется. Я всем подаю руку, а он мимо меня проходит. Окей, это его личный момент. Я нахожусь на работе, и мне не надо, чтобы он подходил и руку мне пожимал. Он в следующей игре выходит в стартовом составе. Почему? Потому что я вижу, что я от него чего-то добился, хоть и через его какие-то обиды. И он играл у меня все игры. Никаких проблем тут нет. Мы не в "Доме-2", чтобы выстраивать отношения. Мы в футбольном клубе, чтобы добиваться успеха".

Напомним, что под его руководством казахстанская сборная успешно выступила в группе Лиги наций и пробилась в дивизион В. Также она получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →