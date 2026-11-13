В молодёжной сборной Казахстана будет новый тренер? Известна причина

Нынешний год стал для молодёжной сборной Казахстана одним из самых неудачных в истории. До конца года в КФФ могут принять решение о смене старшего тренера в команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Молодёжная сборная Казахстана под руководством Владимира Чебурина на данный момент провела восемь матчей в 2026 году и ни разу не смогла сыграть даже вничью, потерпев восемь поражений. Команда U-21 уступила в пяти матчах отбора на Евро и ещё в трёх товарищеских играх с Беларусью.

14 ноября у казахстанской "молодёжки" ожидается заключительный матч в году против той же Беларуси. Но даже положительный результат в этой игре глобально не исправит удручающее положение сборной по итогам 2026 года.

Вероятно, Чебурин покинет пост старшего тренера молодёжной сборной. На его место будут рассматривать казахстанских специалистов.

Добавим, что изменения ожидаются и в тренерском штабе национальной сборной. Джон ван ’т Схип с высокой вероятностью покинет свой пост после завершения нынешнего цикла Лиги наций.