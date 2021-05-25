Молодежная сборная Казахстана объявила состав на матч с Бельгией в отборе на Евро. Сейдахмет в резерве

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на предстоящий матч отборочного раунда Евро-2023 с командой Бельгии, сообщает официальный сайт КФФ.

УТС "молодежки" стартует 31 мая в Актобе. В список вошли 23 игрока.

Вратари: Данил Устименко ("Кайрат"), Вадим Петров ("Кызыл-Жар"), Евгений Ситдиков ("Актобе").

Защитники: Динмухамед Кашкен ("Актобе"), Александр Широбоков ("Кайрат"), Адилбек Жумаханов ("Атырау"), Лев Скворцов, Саги Совет (оба – "Астана"), Жалгас Жаксылыков ("Тараз"), Таир Нурсеитов ("Шахтер").

Полузащитники: Султан Сагнаев, Жаслан Каиркенов (оба – "Астана"), Андрей Ульшин, Данияр Усенов (оба – "Кайрат"), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Арман Кенесов ("Кайсар"), Динмухамед Караман ("Тараз"), Максим Ваганов ("Мактаарал"), Вячеслав Швырев ("Акжайык"), Максим Самородов ("Актобе").

Нападающие: Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Мирас Турлыбек ("Аксу").

Резерв: Максим Скорых ("Кызыл-Жар"), Еркебулан Сейдахмет, Арсен Буранчиев (оба – "Кайрат"), Алияр Мухамед ("Туран"), Владислав Прокопенко ("Астана").

Напомним, 4 июня молодежная сборная Казахстана U-21 встретится с командой Бельгии. Матч пройдет в Актобе, на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра. Начало встречи – в 19:00 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!