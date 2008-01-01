Михал Билек расторг контракт с КФФ

Стороны расстались без каких-либо претензий друг к другу.

Михал Билек. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Вчера 11:43
Чешский специалист Михал Билек покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"На канале "Тень отца Гурмана" появилась информация о том, что Билек решил судиться с федерацией. Но это не так, на самом деле стороны расстались нормально, без каких-либо претензий друг к другу. А вот с "Астаной" - да, юристы пана Билека ведут ожесточенные бои. И, скорее всего, выиграют этот спор", - написал он.

Напомним, что 55-летний Билек возглавил казахстанскую сборную в феврале 2019 года. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал
Футбол Сборные
0
Вчера 11:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»