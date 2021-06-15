Месси забил со штрафного и побил рекорд в сборной Аргентины

Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии.

Встреча группы A, прошедшая в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:1. У аргентинцев на 33-й минуте ударом со штрафного отличился Лионель Месси. Ответный гол на 57-й минуте забил чилиец Эдуардо Варгас, добивший мяч в ворота после нереализованного пенальти Артуро Видалем.

Для Месси этот гол стал 39-м в официальных матчах за сборную Аргентины, по этому показателю он побил рекорд Габриэля Батистуты (38 мячей).

Всего на счету Месси 145 матчей в составе сборной Аргентины, в которых он забил 73 мяча. В то время как у Батистуты 45 голов в 49 встречах. Замыкает тройку бомбардиров с учетом всех матчей Серхио Агуэро – 41 гол в 97 играх.

В минувшем сезоне за "Барселону" Месси принял участие в 47 встречах, забил 38 голов и сделал 14 результативных передач.

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