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Месси назвал турнир, на котором больше не сыграет

Месси назвал турнир, на котором больше не сыграет
©x.com/Argentina

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление о турнире, на котором больше не сыграет, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард "Интер Майами" принимает участие в Кубке Америки, на старте которого аргентинцы обыграли Канаду.

"Это мой последний Кубок Америки? Да. Чемпионат мира 2026 года? Мы приложим усилия, чтобы одержать еще одну победу на мундиале. Многое зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться шаг за шагом. В данный момент у меня все отлично", - передает слова нападающего Tyc Sports.

Ранее Месси сделал заявление о своем участии на чемпионате мира 2026 года. Мировое первенство в США, Канаде и Мексике может стать шестым для Месси: ранее ни один футболист в истории не участвовал в таком количестве ЧМ.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина Чемпионат мира по футболу Футбол

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