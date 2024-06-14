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"Пойдет на рекорд?" Месси сделал заявление о ЧМ-2026

"Пойдет на рекорд?" Месси сделал заявление о ЧМ-2026
©depositphotos.com/A.Paes

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о собственных рекордах, сообщают Vesti.kz.

Его спросили, важно ли для него, что чемпионат мира 2026 года может стать его шестым, ведь ранее ни один футболист в истории не участвовал в таком количестве мировых первенств.

"Нет. Я никогда не придавал значения рекордам. Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире - прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.

Очень сложно говорить о том, что может произойти, поскольку впереди еще два года. У меня нет необходимости брать на себя обязательства и говорить "да" или "нет", потому что я не знаю, в какой форме буду. Также не хочу заставлять тренеров и партнеров по сборной думать о том, что я решу", - приводит слова Месси ESPN.

Напомним, что Месси 36 лет. В 2022 году он в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина Чемпионат мира по футболу Футбол

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