Сборная Аргентины стала главной мишенью критики в социальных сетях во время ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Ни одна другая национальная команда не получила столько негативных отзывов в интернете. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на результаты исследования, в рамках которого специалисты изучили более 17,1 миллиона публикаций на различных социальных платформах.

Основными поводами для нападок на аргентинцев стали обвинения в судейском покровительстве и оскорбительные высказывания, связанные с национальностью игроков команды.

На самом турнире сборная Аргентины добралась до финала, где уступила Испании со счётом 0:1. Испанцы при этом владели подавляющим преимуществом и завоевали чемпионский титул.