Мбаппе раскритиковал президента Федерации футбола Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе объяснил свое нежелание играть за сборную Франции после Евро-2020.

Ранее президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что форварда задела критика, связанная с незабитым пенальти в матче 1/8 финала против Швейцарии.

"Вообще-то я уже высказывался на эту тему и объяснил, что речь шла о расизме, а не о нереализованном пенальти! Но вы посчитали, что расизма не было..." - написал Мбаппе в твиттере.

Напомним, сборная Франции проиграла Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 4:5 пен.) и завершила участие в том турнире.

Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трехлетнее соглашение с ПСЖ. По неофициальным данным, зарплата форварда в клубе по новому соглашению составит 93 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.