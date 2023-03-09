Матч сборной России по футболу перенесли. Известны три причины

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 14:05
©rfs.ru

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге, передают Vesti.kz.

Хотя изначально встречу планировалось провести в Сочи.

По данным "Инсайды от Карпа", игру перенесли по трем причинам.

Первая - команда давно не играла дома, и, чтобы на нее пришло как можно больше людей, нужно провести встречу на выходных, а не в будни (26 марта вместо 27).

Вторая - нужен стадион с максимальной вместимостью, поэтому выбрали Питер (68 тысяч), а не Сочи (45 тысяч). Там, объективно, соберется больше народа.

Третья - поляна лучше на "Газпром-Арене", чем на "Фиште". Кстати, иракцы не просто приедут в гости погонять в футбол, а еще и сбор у нас проведут.

Напомним, что из-за событий в Украине сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная России по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:05
Сборные
Матч сборной России по футболу перенесли. Известны три причины
Сегодня , 13:25
Сборные
Новичок из РПЛ и проблемы костяка "Астаны". Кого Адиев вызовет в сборную Казахстана на матчи Евро
7 марта, 18:47
Сборные
Усиление из Бельгии и России. Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора Евро-2024
7 марта, 16:42
Сборные
Магомед Адиев сделал важное заявление о вызове Зайнутдинова в сборную Казахстана
4 марта, 23:30
Сборные
В сборной Казахстана сделали заявление по Зайнутдинову
1 марта, 17:00
Сборные
Скончался рекордсмен чемпионатов мира по футболу
28 февраля, 17:27
Сборные
Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной
28 февраля, 13:11
Сборные
Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец из Европы получит вызов в сборную
26 февраля, 17:18
Сборные
В Аргентине назвали роль Месси в победе на ЧМ-2022
24 февраля, 17:54
Сборные
Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро
© 2008 - 2023 ТОО «EML»