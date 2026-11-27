Юношеская сборная Японии одержала крупную победу над командой Гондураса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 17 лет в Катаре, передают Vesti.kz.

Встреча группы L прошла в Дохе и завершилась со счётом 7:0 в пользу азиатской сборной.

Японские футболисты сняли все вопросы о победителе ещё до перерыва, забив три безответных мяча: отличились Какэру Сайто (18-я минута), Рику Накасима (24-я) и Маки Китахара (33-я, с пенальти). Во втором тайме Китахара оформил хет-трик (53-я, 61-я), Сайто записал в свой актив дубль (57-я), а финальную точку поставил Такэси Вада (85-я).

Эта победа стала для сборной Японии первой на турнире (ранее команда уступила Колумбии и Сербии). Набрав три очка и доведя разницу забитых и пропущенных мячей до +5, японцы заняли третье место в группе L и сохраняют высокие шансы на выход в 1/16 финала через рейтинг лучших команд, финишировавших третьими.

Победителем квартета стала Сербия (9 очков), обыгравшая в параллельной встрече Колумбию (1:0), которая с шестью баллами стала второй. Сборная Гондураса (0 очков) завершила выступление на чемпионате мира.

Отметим, что в аналогичном положении находится и юношеская сборная Узбекистана: команда набрала три очка (разница мячей 8-7), стала третьей в группе E и также ждёт завершения заключительных игр в других квартетах, чтобы узнать свою судьбу в борьбе за путевку в плей-офф.