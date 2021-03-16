Матч отбора на ЧМ-2022 Украина-Казахстан перенесен в другой город из-за коронавируса

Матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Казахстана пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом официально заявила Украинская ассоциация футбола.

Изначально встреча должна была пройти во Львове. Но место проведения было решено изменить из-за ухудшения эпидемической обстановки.

Напомним, матч с Украиной пройдет 31 марта и станет для Казахстана вторым в отборочном цикле. Перед этим команда на "Астана Арене" 28 марта сыграет с действующим чемпионом мира - сборной Франции.