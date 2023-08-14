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Манчини нашел новую сборную. Там ему предлагают 120 миллионов евро

Манчини нашел новую сборную. Там ему предлагают 120 миллионов евро
©figc.it

Роберто Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz. Там итальянский тренер может заработать 120 миллионов евро.

Ранее Манчини объявил об уходе из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. По информации СМИ, он подал в отставку из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии 

Вскоре стало известно, что ему предлагают возглавить сборную Саудовской Аравии. Федерация футбола Саудовской Аравии обратилась к Манчини после отказа тренера "Ромы" Жозе Моуринью.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянскому тренеру предлагают 40 миллионов евро в год по трехлетнему контракту. Ожидается, что сделку закроют в течение двух дней.

Напомним, что Манчини возглавлял итальянскую сборную с 2018 года. Под его руководством "Скуадра Адзурра" выиграла чемпионат Европы-2020, но при этом не смогла отобраться на чемпионат мира-2022.

Федерация футбола Италии намерена объявить имя нового главного тренера в ближайшие несколько дней. На вакантный пост претендуют Антонио Конте и Лучано Спаллетти.

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Метки:
Саудовская Аравия

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