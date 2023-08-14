Стали известны причины ухода Манчини из сборной Италии

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини подал в отставку из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной, сообщают Vesti.kz.

По информации Sky Sport Italia, ранее Манчини был назначен координатором всех молодежных сборных Италии, чтобы осуществить безболезненный переход игроков от молодежного футбола ко взрослому. Однако Манчини не понравилось, что ему не дали карт-бланш и не назначили на некоторые должности специалистов, которых он рекомендовал. В итоге, его работа в качестве координатора забуксовала, что и послужило причиной для ухода из национальной команды.

Напомним, что Манчини возглавлял итальянскую сборную с 2018 года. Под его руководством "Скуадра Адзурра" выиграла чемпионат Европы-2020, но при этом не смогла отобраться на чемпионат мира-2022.

Федерация футбола Италии намерена объявить имя нового главного тренера в ближайшие несколько дней. На вакантный пост претендуют Антонио Конте и Лучано Спаллетти.

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