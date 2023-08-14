Манчини неожиданно ушел из сборной Италии. Известны претенденты на его место

Федерация футбола Италии объявила об уходе из сборной Роберто Манчини. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщают Vesti.kz.

Манчини находился у руля национальной команды с 2018 года. Под его руководством она выиграла чемпионат Европы-2020, но при этом не смогла отобраться на чемпионат мира-2022.

По информации La Gazzetta dello Sport, Антонио Конте и Лучано Спаллетти являются главными претендентами на вакантный пост главного тренера сборной Италии.

Конте уже тренировал итальянскую сборную в период 2014-2016 годов, последним его клубом стал "Тоттенхэм". Что касается Спаллетти, то он предпочел уйти из "Наполи" после чемпионского сезона-2022/2023.

Федерация собирается объявить имя нового главного тренера "Скуадры Адзурры" в ближайшие несколько дней.

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