Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем

Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация о том, что Адиев до конца сезона возглавит грозненский "Ахмат" и будет совмещать должности.

"Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь пожалуйста. Пара часов и у вас все будет", - сказал Адиев.

Накануне главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко подал в отставку. Он с августа 2023 года возглавлял грозненский клуб.

Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. Ранее Адиев в качестве ассистента уже работал в "Ахмате".

На днях наставник национальной команды отреагировал на новость о своем "назначении" в "Ахмат".

Напомним, после 21 тура "Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Сборная РК по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:59
Сборные
©КФФ Полный провал и историческая победа. Как тренеры сборной Казахстана совмещали посты?
Сегодня , 12:31
Сборные
©КФФ Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем
Сегодня , 10:47
Сборные
©КФФ Сборной Казахстана нужен новый тренер? Адиев мечтал возглавить "Ахмат" - это клуб его жизни
Сегодня , 09:23
Сборные
©twitter.com/Argentina Стало известно о планах Месси на Олимпиаду
Сегодня , 08:59
Сборные
©КФФ Стало известно будущее Магомеда Адиева в сборной Казахстана
Сегодня , 08:20
Сборные
©КФФ Магомед Адиев определился с новой работой
Вчера , 17:00
Сборные
©КФФ Исламхан и форвард из Европы. Кто может летом вернуться в сборную Казахстана
Вчера , 13:45
Сборные
©КФФ ФИФА изменила место Казахстана после битвы за Евро-2024
Вчера , 10:05
Сборные
©КФФ В сборной Казахстана разочарованы разгромом от Греции за путевку на Евро-2024
Вчера , 08:00
Сборные
©КФФ Появились новости о будущем Адиева в сборной Казахстана
3 апреля, 18:50
Сборные
©КФФ Магомед Адиев уходит из сборной Казахстана? Заявление КФФ
3 апреля, 16:59
Сборные
©КФФ Магомед Адиев отреагировал на "назначение" в клуб РПЛ
3 апреля, 10:55
Сборные
©КФФ Адиев покинет сборную Казахстана после выбора новой работы? Есть ответ
3 апреля, 07:03
Сборные
©КФФ Магомед Адиев определился со своим будущим: подробности
2 апреля, 17:59
Сборные
©twitter.com/selecaoportugal Отель решил заработать на Роналду после сенсационного фиаско
1 апреля, 22:28
Сборные
©whufc.com Чемпион мира по футболу стал лучшим защитником в истории Англии
1 апреля, 21:49
Сборные
©twitter.com/iomatrix23 "Начал терять авторитет". Чемпион мира сделал громкое признание о Моуринью
1 апреля, 20:22
Сборные
©instagram.com/sogoyasha/ Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены
1 апреля, 18:45
Сборные
©КФФ "Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?
1 апреля, 14:12
Сборные
©КФФ Стало известно, когда сборная Казахстана получит нового футболиста из России
31 марта, 23:30
Сборные
©ФК "Актобе" Форвард "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана
31 марта, 09:30
Сборные
©Vesti.kz Самый ненавидимый футболист приехал в Казахстан и дал важные советы
30 марта, 22:15
Сборные
©FIFA World Cup "Он добился бы успеха". Чемпион мира-2006 высказался о кандидате в тренеры сборной Казахстана
30 марта, 20:30
Сборные
©КФФ Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым
30 марта, 12:36
Сборные
©КФФ Стал известен главный козырь сборной Казахстана
29 марта, 17:40
Сборные
©КФФ Во France Football вынесли вердикт Казахстану в Лиге наций
29 марта, 15:09
Сборные
©КФФ Кайрат Боранбаев вынес вердикт Магомеду Адиеву
29 марта, 10:58
Сборные
©КФФ "Есть игроки, которым не понравилось мое решение". Останется ли Тагыберген лидером сборной Казахстана
29 марта, 08:41
Сборные
©twitter.com/FrenchTeam Чемпион мира раскритиковал Мбаппе после матчей за Францию
29 марта, 07:20
Сборные
©twitter.com/EURO2024 Назван главный фаворит Евро-2024: Германия вне топ-3

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus