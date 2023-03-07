Магомед Адиев сделал важное заявление о вызове Зайнутдинова в сборную Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 16:42
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал вопрос о возможном участии полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в отборочных матчах Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний игрок получил травму в товарищеском матче против "Оренбурга" 4 февраля и выбыл на несколько недель.

"Зайнутдинов будет вызван в сборную Казахстана, даже несмотря на повреждение? Конечно, мы рассчитываем на Бахтиера, это один из лидеров нашей команды. Всегда ждем его в расположении сборной, но вопрос другом - позволит ли Зайнутдинову здоровье сыграть в мартовских матчах. Мы будем отталкиваться от его самочувствия.

Если у Зайнутдинова все будет нормально, то увидим его в составе национальной команды. Если нет, то мы ни в коем случае не будем рисковать здоровьем нашего футболиста. Ждем, когда Бахтиер вернется в общую группу в своем клубе и будет нормально себя чувствовать", - сказал Адиев в интервью Sport24.

В марте национальная команда в рамках отборочного турнира чемпионата Европы примет сборные Словении и Дании.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Адиев Магомед Чемпионат Европы по футболу

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