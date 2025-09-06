Сборные
Сегодня 07:50

Лидеры "Кайрата" провалились в матче отбора ЧМ-2026

©Валерий Громыко, abff.by

Сборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира-2026, потерпев разгромное поражение от Греции — 1:5, передают Vesti.kz

Подопечные Карлоса Алоса Феррера оказались не готовы к мощному натиску хозяев: отличились полузащитники Константинос Карецас, Анастасиос Бакасетас и Димитриос Курбелис, а также нападающие Вангелис Павлидис и Христос Цолис. Единственный гол белорусов на счету Германа Барковского.

В составе сборной Беларуси выступили сразу несколько игроков представляющих казахстанские клубы, среди них: Александр Мартынович и Валерий Громыко ("Кайрат"), Макс Эбонг ("Астана") и Никита Корзун ("Актобе"). 

Следующий матч белорусская команда проведет против Шотландии, тогда как Греция во втором туре сразится с Данией.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →