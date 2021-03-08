Главный тренер сборной Черногории Миодраг Радулович огласил список игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт футбольного союза страны.

В этот список вошли полузащитник "Кайрата" Небойша Косович и защитник Жарко Томашевич из "Астаны".

Отметим, что нынешний главный тренер черногорцев Миодраг Радулович с 2012 по 2013 год возглавлял "Атырау".

Сборная Черногории первый матч в отборе на ЧМ-2022 сыграет 24 марта против Латвии. 27 марта черногорцы сыграют с Гибралтаром, а 30 марта - с Норвегией.