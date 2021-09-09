"Кого-то обвинять сложно". Генсек КФФ высказался о допинге Руслана Валиуллина

Казахстанская федерация футбола готова предоставить рекомендательные письма в защиту Руслана Валиуллина, провалившего допинг-тест, заявил генеральный секретарь организации Азамат Айтхожин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он объяснил, почему КФФ не может внезапно проверять клубы на соблюдение антидопинговых правил, и рассказал, кто в национальной команде несет ответственность за назначение препаратов.

- После Исламхана Валиуллин второй казахстанский игрок, проваливший допинг-тест. Какую работу КФФ проводит в этом направлении, чтобы избежать подобного в дальнейшем?

- Мы подписали с казахстанской антидопинговой компанией соглашение и приняли антидопинговый регламент. Валиуллин мне сказал, что принимал витамины. По Исламхану, вы же знаете, какая картина, у них в "Аль-Айне" не только он попался.

Наверное, это больше вопрос к совету лиги. Ее президент Олжас Абраев, насколько мне известно, постоянно этот вопрос поднимает.

Мы ничего же не боимся, всегда проходим все процедуры после определенных матчей, всегда ждали футболистов минут по 40, когда они уже выжаты после игр - вы же знаете, проба берется через мочу. Никто никогда не избегал этого.

Не знаю, почему по Валиуллину произошла такая ситуация. Может, где-то руководство клуба недосмотрело, где-то - врач. Сейчас кого-то обвинять сложно. Понятно, если ребенок скушал что-то не то, но они взрослые люди.

- Федерация может инициировать внезапную проверку клубов?

- У нас нет такой лаборатории, нам надо нанимать ее. Все, что нужно в защиту Исламхана, мы готовили письма, указывая, что он никогда не был в этом замечен. По Валиуллину поступим так же.

Все согласовывают. Если у нас дают какие-то витамины, за это наш врач несет ответственность. Есть регламент, определенная программа, разрешенные и запрещенные препараты.

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Напомним, Валиуллин оформил дубль в матче сборной Казахстана против Украины (2:2) в отборе на ЧМ-2022. Пока неизвестно, какое наказание ожидает его.

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