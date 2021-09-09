Пожизненная дисквалификация? Специалист по допингу назвала виновных и высказалась о наказании для Валиуллина

Защитник сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин может быть полностью оправдан или навсегда завершить спортивную карьеру. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразила руководитель Казахстанского национального антидопингового центра (КазНАДЦ) Майра Бакашева. Она рассказала, что может спасти футболиста, а также объяснила, как можно было избежать этого инцидента.

- Я пока что прочитала об этом в интернете. У Антидопингового центра еще не было официального письма из УЕФА. Мое экспертное мнение такое. Это спортсмен высокого уровня. Он должен знать правила, точно также, как и должен был знать тяжелоатлет, борец или остальные спортсмены. То, что он не знал, что использовал - принимается как объяснение, но не влияет на "смягчение" его срока дисквалификации. То есть предупреждение, как вид наказания, никто ему делать не будет. Он член национальной сборной и несет полную персональную ответственность.

- Какое наказание он может получить?

- Я к сожалению не знаю, какая субстанция выявлена у этого спортсмена. В зависимости от нее будет определяться срок дисквалификации. Стандартная дисквалификация - четыре года. Например, У Бауыржана Исламхана была особая субстанция - стимулятор. У нас есть запрещенный список, в котором есть различные группы. Если спортсмен может доказать отсутствие вины или халатности - он может избежать санкции и его не отстраняют. Или, в случае, если докажет незначительную вину или халатность - санкции могут быть сокращены. Все зависит от исходных данных. Возможно, у спортсмена есть разрешение на терапевтическое использование или он может доказать свою невиновность другим способом. Все будет зависеть от исходных данных, и как будет построена защита. В худшем случае спортсмен может получить пожизненную дисквалификацию.

- Второй раз футболиста национальной сборной ловят на допинге. Это тревожный звонок?

- Мы еще говорили об этом до дисквалификации Исламхана. Это футбол - очень допингоемкий вид спорта. Наши футбольные функционеры заверяют нас, что это чистый спорт. При этом у футболистов очень редко берутся пробы, только на соревнованиях. Естественно, количество выявляемого допинга зависит от количества взятых проб. Как говорится: "на нет и суда нет". Это все субъективно. Эти проблемы с допингом в футболе давно назревали. К сожалению, все что случилось с Исламханом, не сподвигло их на решение проблемы. У нас есть меморандум о сотрудничестве, но, к сожалению, кроме его подписания дальше сотрудничество не сдвинулось. В итоге, все привело к такому печальному итогу, - отметила Бакашева.

Напомним, Валиуллин, ставший героем матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Украины, сдал положительный тест на допинг. Футболист признал вину и согласился сотрудничать с УЕФА, в котором уже завели на него дело.

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