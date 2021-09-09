Футболист сборной Казахстана признался в употреблении допинга? В федерации дали комментарий

Защитник сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест по итогам матча "Тобола" в Лиге конференций, к национальной команде эта история не имеет никакого отношения. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин.

Защитник сборной Казахстана 1 сентября принимал участие в матче отборочного этапа чемпионата мира против команды Украины (2:2). В той встрече Валиуллин забил два мяча.

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"После ответного матча Лиги Конференций с "Жилиной" (12 августа) выступающий за "Тобол" Валиуллин сдавал допинг-контроль, по итогам которого была выявлена запрещенная субстанция. Мы поговорили с футболистом, с его слов, это были какие-то витамины, которые входили в перечень запрещенных препаратов. Он говорит, что этого не знал. Сам сообщил, что употребил вот эту вещь", - сказал Айтхожин.

Генсек КФФ отметил, что документ о допинг-пробе футболиста пришел на следующий день после игры с украинцами, поэтому сборная Казахстана ко всей этой истории не имеет отношения.

"Клуб готовит официальную бумагу, но сборная к этому никакого отношения не имеет. Это клубная история, - сказал собеседник агентства. - Документ (о положительной допинг-пробе) пришел к нам 2 сентября, то есть на следующий день после матча с украинцами. В той игре Валиуллин, кстати, получил травму приводящей мышцы, в том числе поэтому в следующих встречах сборной он не принимал участие. Он находился в расположении команды, но лечился от повреждения. Сейчас Валиуллин уже в расположении клуба", - добавил Айтхожин.



Сборная Казахстана после матча с командой Украины уступила финнам (0:1) и сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (2:2). В обеих играх Валиуллин участия не принимал.

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