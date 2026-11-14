Клопп сделал смелое заявление после победы сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высоко оценил игру своей команды в гостевом матче против Сербии на групповом этапе Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Немецкий специалист остался доволен качеством футбола и тотальным контролем над игрой, а также призвал не ждать от команды мгновенных результатов.

"Мы провели действительно выдающийся матч. Нам всем еще предстоит осознать, насколько сильной может быть эта команда.

Безусловно, мы могли забить гораздо больше, но сейчас это совершенно не имеет для меня значения. Нельзя одновременно говорить о постепенном развитии коллектива, а затем требовать от игроков немедленных результатов. Наши игровые механизмы работали великолепно: с мячом мы полностью контролировали происходящее на поле, а интенсивность игры была на высочайшем уровне.

После перерыва сербы стали действовать гораздо агрессивнее, поэтому в начале второго тайма нам немного не хватало привычного темпа. Однако главной задачей было продемонстрировать качественный и убедительный футбол. С этой целью мы справились на все сто процентов", - приводит слова Клоппа официальный сайт Немецкого футбольного союза.