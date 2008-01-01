В КФФ прояснили ситуацию с Вайссом и другими кандидатами на пост тренера сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) не рассматривала словацкого тренера Владимира Вайсса в качестве кандидата на пост главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Информация о возможном назначении Вайсса в сборную Казахстана была распространена с целью "затмить" кандидатуру главного тренера "Кайрата" Алексея Шпилевского, который также претендовал на должность наставника национальной команды.

Главными кандидатами на назначение были главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян и Талгат Байсуфинов. В итоге 14 декабря 52-летний Байсуфинов и был официально представлен в качестве нового тренера сборной Казахстана.

На этом посту он сменил Михала Билека, который уже расторг контракт с КФФ. Под руководством чешского специалиста сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.