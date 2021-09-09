Казахстану дадут "технарь" из-за допинга футболиста? Стала известна позиция УЕФА

УЕФА обозначил свою позицию по поводу положительной допинг-пробы у футболиста костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Руслана Валиуллина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua из источников УЕФА, эта история не повлияет на результаты команды Казахстана, добытые в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

Очевидно, санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.

Сборная Казахстана занимает последнее, пятое место в группе D, набрав три очка в пяти матчах.

Напомним, что Валиуллин в матче отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина забил два мяча и помог команде Талгата Байсуфинова избежать домашнего поражения (2:2).

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