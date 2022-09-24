Казахстанские арбитры обслужат товарищеский матч с участием сборной России

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Сегодня 14:42
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Бригада арбитров из Казахстана обслужит товарищеский матч по футболу Кыргызстан - Россия, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на РФС.

Главным арбитром встречи назначен Данияр Сахи, ассистенты - Евгений Бельский и Самат Тергеусизов.

Резервный судья - Дайырбек Абдылдаев из Кыргызстана.

Товарищеский матч этих сборных пройдет сегодня, 24 сентября в Бишкеке. Начало в 20:00 по времени Астаны.

Напомним, ранее ФИФА отстранила российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборная России не примет участия в жеребьевке квалификации чемпионата Европы, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).

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Метки:
Сборная России по футболу Казахстан

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