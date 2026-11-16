Казахстан забил второй гол Словакии

Сборная Казахстана вновь вышла вперёд в матче шестого тура Лиги наций против Словакии, сообщают Vesti.kz.

На 65-й минуте Ян Вороговский после передачи Галымжана Кенжебека пробил из пределов штрафной по воротам Марека Родака.

Напомним, счёт в этой игре на 29-й минуте открыл Ислам Чесноков после передачи того же Кенжебека. А, на 56-й минуте Роберт Боженик сравнял счёт.

Встреча заключительного тура проходит в Астане на стадионе "Астана Арена".

Сборная Словакии досрочно решила главную задачу в группе, гарантировав себе первое место и повышение в Лигу B. Казахстанская команда, в свою очередь, следующий розыгрыш Лиги наций начнёт в третьем дивизионе.

Второй участник стыковых матчей за повышение в классе определится в очном противостоянии Молдовы и Фарерских островов. Молдаванам достаточно сыграть вничью, чтобы сохранить вторую позицию. Фарерской сборной необходима исключительно победа, которая позволит обойти соперника в таблице.