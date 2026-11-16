Казахстан выбрал состав на матч Лиги наций против Словакии

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван’т Схип выбрал состав на матч шестого тура Лиги наций против национальной команды Словакии, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнётся в 20:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Состав сборной Казахстана:

Покатилов, Малый, Алип, Аширбек, Жумаханов, Кенжебек, Исламхан (к), Вороговскмй, Чесноков, Караман, Тапалов

Словакия досрочно обеспечила себе победу в группе и выход в Лигу B, тогда как сборная Казахстана продолжит выступать в третьем по силе дивизионе Лиги наций.

Судьба второй путёвки в стыковые матчи за выход в Лигу B решится в противостоянии Молдовы и Фарерских островов. Молдаване сохранят вторую строчку, если не уступят сопернику. Фарерцам же для выхода в стыковые матчи необходима только победа.

Группа 3 Лиги С после пяти матчей:Словакия - 11 очков;Молдова - 7;Фареры - 5;Казахстан - 2.