Сборная Казахстана по футболу в случае успеха в матче с Арменией и осечках соседей - может вернуться в топ-100 рейтинга ФИФА, передает Vesti.kz.

По данным сайта статистики football-ranking.com Казахстан находится на 102-ой строчке. В активе нашей команды 1203,64 очка. Мы отстаем от идущих 101-м Таджикистана на 3,375 баллов, а от Таиланда 6,87 очков.

Сегодня, 7 июня, Казахстан проведет товарищеский матч против Армении. В случае победы наша команда заработает 5,021 балла и доведет количество поинтов до 1208,671. Этот результат позволит ворваться в топ-100, в случае если Таджикистан не сможет обыграть Пакистан, а Таиланд оступится во встрече с Сингапуром в квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Помимо этого, ниже казахстанцев может оказаться Кыргызстан. Если наши соседи в том же турнире проиграют Оману, то рискуют оказаться во второй сотне рейтинга.

Напомним, что Станислав Черчесов сменил Магомеда Адиева на посту главного тренера казахстанцев.

Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление

Добавим, что сборная Казахстана в последних матчах в плей-офф Лиги наций в марте проиграла Греции (0:5) и Люксембургу (1:2).