Казахстан установил исторический рекорд после победы в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу после победы над Беларусью досрочно выиграла группу Лиги наций и установила историческое достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сейчас у команды Магомеда Адиева 13 набранных очков. Таких показателей национальная сборная добилась впервые под эгидой УЕФА.
Ранее максимальными достижениями казахстанцев были по десять набранных очков в отборах на Евро-2008 и Евро-2020. При этом в первом случае национальная команда провела 14 матчей в квалификации, а во втором - десять. Сейчас команде Адиева потребовалось сыграть всего пять встреч.
Примечательно, что Казахстан в рамках текущей кампании может набрать еще баллы - последний матч национальная команда проведет 25 сентября против Азербайджана.
Отметим, что в предыдущих розыгрышах Лиги наций Казахстан набирал сначала шесть очков (2018/19), заняв второе место в группе дивизиона D, а в следующем розыгрыше (2020/21) национальная команда с четырьмя баллами оказалась на последнем месте в квартете дивизиона C. От вылета в дивизион D сборная Казахстана спаслась в стыковых матчах с Молдовой весной этого года.
Отметим, что благодаря первому месту в текущем розыгрыше турнира национальная команда гарантировала себе выход в дивизион B и участие в стыковых матчах на Евро-2024.