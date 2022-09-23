Казахстан установил исторический рекорд после победы в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 07:58
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу после победы над Беларусью досрочно выиграла группу Лиги наций и установила историческое достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас у команды Магомеда Адиева 13 набранных очков. Таких показателей национальная сборная добилась впервые под эгидой УЕФА.

Ранее максимальными достижениями казахстанцев были по десять набранных очков в отборах на Евро-2008 и Евро-2020. При этом в первом случае национальная команда провела 14 матчей в квалификации, а во втором - десять. Сейчас команде Адиева потребовалось сыграть всего пять встреч.

Примечательно, что Казахстан в рамках текущей кампании может набрать еще баллы - последний матч национальная команда проведет 25 сентября против Азербайджана.

Отметим, что в предыдущих розыгрышах Лиги наций Казахстан набирал сначала шесть очков (2018/19), заняв второе место в группе дивизиона D, а в следующем розыгрыше (2020/21) национальная команда с четырьмя баллами оказалась на последнем месте в квартете дивизиона C. От вылета в дивизион D сборная Казахстана спаслась в стыковых матчах с Молдовой весной этого года.

Отметим, что благодаря первому месту в текущем розыгрыше турнира национальная команда гарантировала себе выход в дивизион B и участие в стыковых матчах на Евро-2024.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу УЕФА Лига наций

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