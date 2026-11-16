Казахстан упустил сенсационную победу в Лиге наций: видео голов

Сборная Казахстана упустила победу над Словакией в заключительном матче группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Встреча шестого тура состоялась в Астане и завершилась со счётом 2:2.

Казахстанцы открыли счёт на 29-й минуте. Ислам Чесноков получил передачу от Галымжана Кенжебека и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Марека Родака.

После перерыва словаки отыгрались. На 56-й минуте Роберт Боженик выиграл верховую борьбу и головой замкнул подачу с фланга.

Однако сборная Казахстана вновь вышла вперёд на 65-й минуте. Ян Вороговский после очередного паса Кенжебека точно пробил из штрафной и заставил трибуны вновь праздновать гол.

Казалось, хозяева удержат преимущество, но в компенсированное время словаки вырвали ничью. На 90+5-й минуте Адриан Капралик забил эффектный гол и установил окончательный счёт - 2:2.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

Таким образом, сборная Словакии завершила групповой этап на первом месте и обеспечила себе повышение в Лигу B. Казахстанская команда следующий розыгрыш Лиги наций начнёт в третьем по силе дивизионе.