Казахстан против чемпиона мира. Итоги жеребьевки отбора на ЧМ-2022 и состав групп

Стали известны составы всех отборочных групп чемпионата мира по футболу-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Жеребьевка состоялась сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе.

Напомним, сборная Казахстана попала в группу D, где сыграет с Францией - действующим победителем мундиаля.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Прямые путевки на чемпионат мира-2022 получат победители групп. Еще три будут разыграны в стыковых матчах. На них будут претендовать 12 команд - десять, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. В стыковых матчах будут три плей-офф, в которых определятся три победителя - они и поедут на турнир.

Первые матчи отборочного раунда пройдут 24-25 марта 2021 года. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке.

Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 гола. Перед этим в апреле состоится жеребьевка финальной стадии.