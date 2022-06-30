Казахстан примет чемпионат Европы по футболу?

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялись рабочие встречи делегации Казахстанской федерации футбола с европейскими коллегами, сообщает пресс-служба КФФ.

Казахстанские специалисты в течение нескольких дней проводили рабочие консультации с руководителями различных департаментов УЕФА на предмет дальнейшего тесного сотрудничества по всем направлениям развития футбола.

По итогам данных переговоров состоялась встреча президентов двух организаций - Александера Чеферина и Адлета Барменкулова, на которой был принят ряд стратегических решений.

Одно из них - совместная подготовка проекта по организации финального этапа чемпионата Европы среди юношей до 17 или до 19 лет в Казахстане. Отмечается, что это станет дополнительным импульсом для развития молодежного футбола, что является одной из приоритетных задач в рамках стратегии развития футбола в Казахстане.