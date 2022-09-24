Казахстан после победы в Лиге наций помог команде Беларуси войти в историю

Поражение сборной Беларуси от Казахстана в Лиге наций стало историческим для белорусов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на by.tribuna.com.

Этот проигрыш стал 120-м в истории этой сборной. Всего национальная команда Беларуси провела 265 матчей. При этом 80 раз сборная побеждала. Еще 65 раз матчи с участием белорусской команды заканчивались вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 303:379.

Отметим, что сборная Казахстана обыграла Беларусь в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций со счетом 2:1.

Команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и досрочно стала победителем квартета 3 дивизиона C. Благодаря этому национальная команда вышла в дивизион B.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →