Казахстан открыл счет в матче на повышение в Лиге наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Михаил Габышев открыл счет в матче с командой Беларуси в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Этот результат приближает к досрочной победе в группе.

Голевой удар фланговый защитник нанес на 29-й минуте встречи с передачи Рамазана Оразова.

С учетом этого результата Казахстан набирает 13 очков и досрочно выходит в дивизион В.

Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном. Подопечные Магомеда Адиева имеют несколько вариантов на повышение в дивизионе.

Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →