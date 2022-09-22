Казахстан открыл счет в матче на повышение в Лиге наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Михаил Габышев открыл счет в матче с командой Беларуси в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Этот результат приближает к досрочной победе в группе.
Голевой удар фланговый защитник нанес на 29-й минуте встречи с передачи Рамазана Оразова.
С учетом этого результата Казахстан набирает 13 очков и досрочно выходит в дивизион В.
Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном. Подопечные Магомеда Адиева имеют несколько вариантов на повышение в дивизионе.
Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций