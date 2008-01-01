Казахстан для нас некая экзотика - голкипер сборной Финляндии о жеребьевке ЧМ-2022

Он оценил группу.

Фото: palloliitto.fi
Новости спорта Футбол Сборные
0
8 декабря 12:49

Голкипер сборной Финляндии по футболу Лукаш Градецки поделился мнением о группе квалификации чемпионата мира-2022, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.

По итогам жеребьевки соперниками станут команды Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

- Босния была худшей командой из четвертой корзины, нам не повезло. Франция и Украина уже знакомы мне. Сейчас мы дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гости должны будут постараться. Я не был в Казахстане. Наверное, и по другим делам тоже не поеду туда, так что в воздухе витает некая экзотика.

В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Метки:
Финляндия Сборная РК по футболу ЧМ-2022
Футбол Сборные
0
8 декабря 12:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»