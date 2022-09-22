Нападающий "Актобе" Жерар Гоу получил вызов в национальную сборную, сообщает пресс-служба клуба - лидера КПЛ. Известность форвард получил, выступая за "Кайрат".
33-летний футболист хотел выступать за Казахстан, а перед новым сезоном КПЛ пробился в состав "Актобе"
"Нападающий "Актобе" Жерар Гоу получил приглашение на товарищеские матчи, которые пройдут в рамках подготовки к отборочному раунду Кубка африканских наций.
В частности, Руанда сыграет два контрольных матча против Экваториальной Гвинеи 23 и 27 сентября. Игры пройдут в Агадире (Марокко)", - пишет источник.