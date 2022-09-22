Нападающий "Актобе" Жерар Гоу получил вызов в национальную сборную, сообщает пресс-служба клуба - лидера КПЛ. Известность форвард получил, выступая за "Кайрат".

33-летний футболист хотел выступать за Казахстан, а перед новым сезоном КПЛ пробился в состав "Актобе"

"Нападающий "Актобе" Жерар Гоу получил приглашение на товарищеские матчи, которые пройдут в рамках подготовки к отборочному раунду Кубка африканских наций.

В частности, Руанда сыграет два контрольных матча против Экваториальной Гвинеи 23 и 27 сентября. Игры пройдут в Агадире (Марокко)", - пишет источник.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →