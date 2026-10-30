Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал вингера "Барселоны" Рафинью на ноябрьские товарищеские матчи против Японии (14 ноября) и Сингапура (17 ноября). Для участия в играх футболисту предстоит перелёт в 22 000 километров, передают Vesti.kz.

Суть конфликта

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ранее выражал недовольство графиком сборных, из-за которого клубы несут убытки. Рафинья получил надрыв мышц 29 сентября в матче за Бразилию против Австралии и до сих пор не набрал оптимальную форму.

Позиция Анчелотти

Анчелотти заявил, что не получал от каталонского клуба просьб поберечь игрока.

"У нас нет персональных запросов, да они нам и не нужны. В даты ФИФА мы будем вызывать тех футболистов, которых считаем важными", - приводит слова тренера Sport.es.

При этом Анчелотти пошёл на уступки бразильским клубам "Фламенго" и "Палмейрас", ведущим борьбу за титул, и не вызвал их игроков, но для европейских команд исключений делать не стал.

Роль Рафиньи в сборной

Несмотря на омоложение состава Бразилии, Анчелотти назвал Рафинью частью "костяка" команды на новый цикл наряду с Винисиусом, Маркиньосом, Магальяйнсом и Гимарайнсом. Тактическую позицию игрока на поле тренер уточнять не стал, но подтвердил, что сборная сыграет по схеме с тремя полузащитниками и тремя нападающими.